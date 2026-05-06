Alten : vers un retracement de la résistance des 63,5E du 27 février
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 11:30
Le titre pourrait ensuite s'en aller tester la MM200 qui gravite vers 66,4E.
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