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Alten relève ses objectifs pour la troisième fois de l'exercice
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 17:52

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Alten LTEN.PA a de nouveau relevé son objectif de croissance organique pour 2026, le portant à environ 2%, après un troisième trimestre qui a continué à croitre "malgré un environnement géopolitique et économique incertains".

* Le groupe français d'ingénierie et conseil en technologies table également sur une marge opérationnelle d’activité qui devrait s’établir à environ 9,3%.

* En septembre, le groupe avait relevé ses objectifs annuels, la deuxième fois au cours de l'exercice, visant notamment une fourchette de 1,7% à 1,9% de croissance organique.

* Alten avait également prévu que sa marge opérationnelle d’activité serait supérieure à celle de 2025 et devrait s’établir à 9,2% environ sur l'exercice.

* À l'issue du premier trimestre, le groupe avait annoncé des objectifs annuels prudents, citant un contexte macroéconomique fragile et un environnement géopolitique très incertain.

* Au troisième trimestre, Alten affiche une croissance de 6,4% de son chiffre d'affaires, à 1,05 milliard d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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