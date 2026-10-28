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Alten : après 47 % de hausse en six mois, le rebond peut-il durer ?
information fournie par AOF 28/10/2026 à 15:33

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(Zonebourse.com) - Après un fort rebond boursier, Alten affiche une croissance supérieure aux attentes. AlphaValue reste toutefois prudent, tandis que TP ICAP Midcap juge certaines craintes pesant sur la valorisation excessives, notamment autour de l'IA.

Alten reprend des couleurs, et la Bourse a déjà largement salué cette amélioration. Malgré un recul de plus de 3% ce mercredi en séance, l'action (85,60 EUR) gagne encore environ 28% sur trois mois (66,80 EUR à la clôture du 28 juillet 2026) et 47% sur six mois (58,20 EUR à la clôture du 28 avril 2026). Pour poursuivre sa remontée, le groupe d'ingénierie devra montrer que la reprise s'installe.

Son chiffre d'affaires trimestriel est encourageant. A périmètre et changes constants, l'activité progresse de 3,6%, contre 2,5% attendus par TP ICAP Midcap. L'Amérique du Nord renoue avec la croissance, tandis que l'aéronautique, la défense et le naval continuent de soutenir les ventes. Dans l'automobile, les télécoms et l'électronique, l'activité baisse encore, mais moins vite.

Alten a donc relevé ses objectifs annuels. AlphaValue souligne toutefois que cette révision reste limitée : le groupe vise désormais une croissance organique proche de 2% et une marge opérationnelle d'activité de 9,3%. Le bureau d'études affiche une recommandation "réduire", avec un objectif de cours de 93,10 euros à six mois.

La conjoncture reste un point de vigilance

TP ICAP Midcap relève que, malgré sa remontée, l'action reste moins chère qu'en moyenne sur les cinq dernières années, au regard des bénéfices opérationnels attendus.

La prudence des investisseurs s'explique en partie par la conjoncture. Le spécialiste du conseil en ingénierie et des services informatiques réalise environ 80% de son activité en Europe. Si ses clients réduisent leurs dépenses, la reprise pourrait s'essouffler.

Une menace de l'IA jugée excessive

En revanche, TP ICAP Midcap juge excessive la crainte de voir l'IA remplacer les prestations d'Alten. Selon le bureau d'études, plus de 70% de l'activité concerne l'ingénierie physique, les systèmes critiques et la recherche industrielle. Ce sont des "métiers réglementés, embarqués ou certifiés, peu substituables à court ou moyen terme".

Pour Alten, le principal défi reste donc de retrouver une croissance plus large. L'aéronautique et la défense portent la reprise ; un redémarrage de l'automobile et des autres marchés encore en recul lui donnerait davantage de solidité.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 15:33:00.

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