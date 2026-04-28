Alten anticipe une croissance organique entre 0% et -0,5% au S1 et en 2026

Alten LTEN.PA a annoncé mardi anticiper une croissance organique comprise entre 0 et -0,5% pour le premier semestre de son exercice et pour l'ensemble de l'année, le groupe de conseil en technologies citant un contexte macroéconomique fragile et un environnement géopolitique très incertain.

"L’activité se stabilise progressivement, principalement portée par l’accélération de la croissance dans les secteurs de l’Aérospatial et de la Défense & Sécurité", indique le groupe dans un communiqué.

Dans l'hypothèse d'une croissance organique comprise entre 0 et -0,5% jusqu'à la fin de l'exercice, Alten dit malgré tout que la rentabilité opérationnelle d'activité sera supérieure à celle de 2025.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe affiche un chiffre d'affaires en recul de 0,78%, à 1,05 milliard d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)