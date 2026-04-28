 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alten anticipe une croissance organique entre 0% et -0,5% au S1 et en 2026
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 18:01

Alten LTEN.PA a annoncé mardi anticiper une croissance organique comprise entre 0 et -0,5% pour le premier semestre de son exercice et pour l'ensemble de l'année, le groupe de conseil en technologies citant un contexte macroéconomique fragile et un environnement géopolitique très incertain.

"L’activité se stabilise progressivement, principalement portée par l’accélération de la croissance dans les secteurs de l’Aérospatial et de la Défense & Sécurité", indique le groupe dans un communiqué.

Dans l'hypothèse d'une croissance organique comprise entre 0 et -0,5% jusqu'à la fin de l'exercice, Alten dit malgré tout que la rentabilité opérationnelle d'activité sera supérieure à celle de 2025.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe affiche un chiffre d'affaires en recul de 0,78%, à 1,05 milliard d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ALTEN
57,9000 EUR Euronext Paris -0,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank