Altaroc lance Altaroc Wealth et recrute Pierre Ferron

(Zonebourse.com) - Après l'Italie et l'Allemagne, Altaroc poursuit son développement avec le lancement d'Altaroc Wealth, une nouvelle structure destinée à accompagner les conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés et family offices sur les enjeux patrimoniaux liés aux investissements en Private Equity de leurs clients.

Pour piloter cette expertise, Altaroc nomme Pierre Ferron Directeur de l'ingénierie patrimoniale d'Altaroc Wealth.

Spécialiste des problématiques juridiques, fiscales et patrimoniales des entrepreneurs et dirigeants, il rejoint le groupe après plus de dix ans chez Edmond de Rothschild, où il était Directeur adjoint de l'Ingénierie patrimoniale. Il a auparavant exercé chez AXA France et UBS France.

Avec Altaroc Wealth, le groupe entend élargir son accompagnement au-delà de la sélection des fonds de Private Equity, en apportant à ses partenaires une expertise sur des sujets tels que la structuration du patrimoine, la gestion des liquidités, la transmission et la gouvernance.

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