Alstom: un nouveau Président de la Région France

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la nomination de Frédéric Wiscart au poste de Président de la Région France et membre de l'équipe de direction d'Alstom, à compter du 4 novembre 2024.



Frédéric Wiscart rejoint Alstom après avoir occupé le poste de Directeur Général d'Arabelle Solutions, qui fait partie du groupe EDF.



'La solide expertise opérationnelle et la vision prospective de M. Wiscart garantiront la poursuite de l'excellence et de la collaboration au service des grands clients du Groupe en France' indique le groupe.



' Je suis ravi de l'accueillir au sein de mon équipe de direction et je suis convaincu que, sous sa direction, Alstom France poursuivra les progrès opérationnels réalisés ces dernières années et contribuera de manière significative à notre mission de développement de solutions de mobilité innovantes et durables. ' a déclaré Henri Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom.





