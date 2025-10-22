Alstom-SNCF Voyageurs commande 30 trains supplémentaires pour €1,4 md

Alstom ALSO.PA a annoncé mercredi une commande supplémentaire de 30 trains à très grande vitesse de la part de la SNCF Voyageurs pour Eurostar, pour un montant de près de 1,4 milliard d’euros.

Cette troisième levée de tranche optionnelle du contrat cadre entre SNCF Voyageurs et Alstom, complète les 115 trains déjà commandés par SNCF Voyageurs, dont 15 à l’exploitation commerciale en Europe, selon un communiqué.

Alsom déclare que 10 de ses 14 sites français seront impliqués dans ce projet, et que les premières livraisons sont attendues en 2031.

