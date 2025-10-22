 Aller au contenu principal
Alstom-SNCF Voyageurs commande 30 trains supplémentaires pour €1,4 md
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 08:14

Alstom ALSO.PA a annoncé mercredi une commande supplémentaire de 30 trains à très grande vitesse de la part de la SNCF Voyageurs pour Eurostar, pour un montant de près de 1,4 milliard d’euros.

Cette troisième levée de tranche optionnelle du contrat cadre entre SNCF Voyageurs et Alstom, complète les 115 trains déjà commandés par SNCF Voyageurs, dont 15 à l’exploitation commerciale en Europe, selon un communiqué.

Alsom déclare que 10 de ses 14 sites français seront impliqués dans ce projet, et que les premières livraisons sont attendues en 2031.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALSTOM
21,6100 EUR Euronext Paris 0,00%
