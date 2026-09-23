Alstom signe une commande avec Northrail

Le spécialiste de l'industrie ferroviaire et Northrail, l'une des principales sociétés européennes de location de matériel roulant, ont annoncé la signature d'un accord-cadre portant sur la livraison de locomotives de manoeuvre Traxx Shunter pouvant atteindre 100 unités, soit une valeur qui pourrait atteindre les 700 millions d'euros.

Cette commande ouvre la voie à la production d'une nouvelle génération de locomotives de manoeuvre. La partie ferme du contrat comprend des locomotives de manoeuvre Traxx Shunter hybrides (électrique-diesel), assorties de 10 ans de maintenance, pour un montant d'un peu moins de 100 millions d'euros. Ces locomotives sont destinées à être mises en service en Allemagne. Elles seront conçues et assemblées dans le centre d'excellence d'Alstom à Belfort, en France, et les livraisons devraient débuter à partir de la fin 2029.

La valeur totale de l'accord-cadre peut atteindre 700 millions d'euros et prévoit l'activation d'options portant sur des locomotives supplémentaires, notamment pour une mise en service en France, ainsi que la maintenance pendant une période pouvant aller jusqu'à 20 ans.