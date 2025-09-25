Alstom signe un contrat de signalisation au Maroc

(AOF) - Alstom annonce la signature d'un contrat stratégique avec le consortium d'Alstom, Ineo Rail et Ineolum pour la mise en œuvre des installations de signalisation et de sécurité sur la liaison grandes lignes entre les villes de Kenitra et Settat au Maroc. Ce contrat, d'une valeur d'environ 260 millions d'euros - dont une part pour Alstom s'élevant à 150 millions d'euros - constitue une étape clé dans le développement d'infrastructures ferroviaires intelligentes au Maroc.

Le projet comprend la conception, la fourniture et la mise en service d'un système complet intégrant la signalisation, les télécommunications, les travaux de câblage et l'alimentation électrique. Alstom fournira son système de signalisation Onvia Control basé sur la technologie ERTMS de Niveau 1, qui améliorera la sécurité, la ponctualité et la capacité de la ligne.

Ineo Rail et Ineolum assureront des télécommunications, du câblage, de l'alimentation électrique et de l'installation. Ce projet contribuera à fluidifier le trafic ferroviaire tout en réduisant l'empreinte carbone du réseau.

Points-clés

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV avec 35 % de parts du marché mondial, renforcé par l’acquisition, en 2021, de Bombardier Transport ;

- Chiffre d’affaires de 17,6 Mds€ réalisées à 62 % en Europe, 17 % dans les Amériques, 14 % en Asie-Pacifique et 7 % dans le reste du monde ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 52 % des ventes, services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 24 %, signalisation pour 15 % et systèmes pour 9 % ;

- Triple ambition :

- une croissance offrant plus de valeur aux clients,

- une innovation créatrice de mobilité verte et intelligente,

- réalisation des engagements en tirant profil du digital,

- Capital ouvert, détenu à 17,4 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec et à 7,5 % par la BpiFrance, Philippe Petit-Colin présidant le conseil de 12 administrateurs, Henri Poupart-Lafarge étant reconduit dans sa fonction de directeur général pour la durée de son mandat d’administrateur.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- complémentarité des zones géographiques entre Alstom (France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil) et Bombardier Transport (Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord)

- la maîtrise de la chaîne de valeur et la sélectivité des prises de commandes ;

- adoption de mesures d’efficacité industrielle, de réduction des frais généraux (6%) et des achats indirects et mise en place des synergies avec Bombardier Transport- 400 M€ en 2024/25- afin de renouer avec un autofinancement libre positif et une marge sur carnet de commandes remontée aux niveaux d’avant l’acquisition du canadien ;

- recentrage du portefeuille sur les services et la signalisation,

- renforcement de la maîtrise de la chaîne des approvisionnements en composants,

- innovation soutenue par une R&D à 3,7% des ventes (portefeuille de 9 400 brevets), au service de l’autonomie & orchestration de la mobilité́ et des sites de production

- gamme complète de traction verte, propriété d’une technologie de piles à combustibles, flottes de transport entièrement connectées… ;

- Stratégie environnementale de décarbonation de l’activité :

- intégrée dans la stratégie d’innovation : écoconception des principales solutions dès 2025, renforcement du capital naturel via l’écocircularité et l’approvisionnement à 80% de la consommation électrique des sites européens par une ferme solaire espagnole en 2025

- réduisant rapidement les émissions de scope 1 et 2 à 139 ktonsnCO2e (- de 39 % vs mars 2022),

- recourant aux facilités de crédit et emprunts « verts » ;

- Bonne visibilité : commandes de 1,25 Md€, dont 64 % en Europe, et carnet de commandes de 94,7 Mds€

- Retombées des participations à 30 programmes européens, dont Shift2Rail et IPCEI Hydrogen, ou, en France, le dispositif CORIFER 2023, ainsi que des tests et lancements de trains et locomotives à grande vitesse ou autonomes

- Bilan renforcé par l’exécution du plan de désendettement de 2 Mds€ : dette nette divisée par 3 et autofinancement libre négatif ramené à 138 M€ au premier semestre.

Défis

- Incertitudes sur les plans d’investissement public dans le ferroviaire allemand ;

- Activité relativement protégée de la politique douanière des Etats-Unis, 90 % des ventes en provenant de sites locaux ;

- Retombée de l’investissement industriel de 100 M€ pour la construction des futurs TGV ;

- Après une croissance de 6,9 % des ventes sur les 9 premiers mois de l’exercice clos le 31 mars, perspectives 2025-26 confirmées : ratio « commandes sur chiffre d’affaires » supérieur à 1, hausse d’environ 5 % des revenus, marge d’exploitation d’environ 6,5 % et autofinancement libre de 300 à 500 M€ ;

- Absence de dividende.