Alstom signe un contrat de maintenance de trains de nuit en Suède

Alstom ALSO.PA :
* SIGNE UN CONTRAT DE MAINTENANCE DE TRAINS DE NUIT EN SUÈDE
* CONTRAT DE MAINTENANCE DE DEUX ANS CONCLU AVEC SJ POUR LES TRAINS DE NUIT RELIANT STOCKHOLM AU NORD DE LA SUÈDE
* CONTRAT D'UNE VALEUR DE PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIONS D'EUROS
* CONTRAT PORTANT SUR PRÈS DE 90 VÉHICULES FERROVIAIRES
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(Rédaction de Gdansk)
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