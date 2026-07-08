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Alstom signe un contrat de maintenance de trains de nuit en Suède
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 08:37

Alstom ALSO.PA :

* SIGNE UN CONTRAT DE MAINTENANCE DE TRAINS DE NUIT EN SUÈDE

* CONTRAT DE MAINTENANCE DE DEUX ANS CONCLU AVEC SJ POUR LES TRAINS DE NUIT RELIANT STOCKHOLM AU NORD DE LA SUÈDE

* CONTRAT D'UNE VALEUR DE PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIONS D'EUROS

* CONTRAT PORTANT SUR PRÈS DE 90 VÉHICULES FERROVIAIRES

Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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