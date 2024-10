Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: signe un contrat avec Metro Ligero Oeste à Madrid information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Alstom a signé un contrat avec Metro Ligero Oeste (MLO), l'opérateur de transport de Madrid. Le contrat porte sur la révision complète de la flotte de tramways Citadis, en service à Madrid depuis 2007.



Le contrat comprend une révision générale de sa flotte de 27 tramways Citadis d'Alstom. Les tâches à effectuer comprennent l'inspection et la maintenance du système de freinage, des bogies (moteur et remorque), des disjoncteurs, des attelages de véhicules, des amortisseurs inter-voitures et de l'unité de commande du freinage d'urgence.



La révision du système de freinage commencera en janvier 2025, et d'autres équipements devraient être révisés en 2026.



Le contrat se déroulera en deux phases, de 2025 à 2029.





