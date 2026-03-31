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Alstom s'impose dans un projet à 2,75 milliards de dollars en AMECA
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 08:24

Dans un bref communiqué, le spécialiste de la mobilité intelligente et durable, annonce avoir remporté un nouveau contrat systèmes dans la région AMECA (Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale), au sein d'un consortium, pour un montant total de 2,75 milliards de dollars. La part du groupe représente environ 30% de ce projet, soit près de 700 millions d'euros.

Cette commande a été enregistrée au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2025/26.

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