Alstom renforce son ancrage industriel aux États-Unis

Alstom a annoncé l'acquisition d'un terrain d'environ 8 hectares à Newark, dans l'État américain du Delaware, où le groupe prévoit d'implanter un nouveau centre de maintenance et de services après-vente dédié aux trains à grande vitesse NextGen Acela d'Amtrak. Le spécialiste du matériel ferroviaire investira plus de 55 millions de dollars (près de 50 millions d'euros) dans l'acquisition et l'aménagement du site, qui devrait employer à terme une centaine de personnes.

Bénéficiant d'un accès direct au Corridor du Nord-Est, principal axe ferroviaire de la côte Est des États-Unis, le futur site jouera un rôle clé dans l'exécution du contrat de soutien technique et d'approvisionnement en pièces détachées conclu entre Alstom et Amtrak. Le groupe y construira un centre de maintenance capable d'accueillir simultanément deux rames à grande vitesse, ainsi qu'une voie extérieure supplémentaire destinée au remisage des trains.

L'ouverture du site est prévue à l'été 2028. Alstom réaménagera également un entrepôt déjà présent sur le terrain afin d'y installer un centre logistique et administratif. Le centre de distribution de pièces détachées actuellement exploité à New Castle, ville voisine, y sera transféré.

Les quelque 50 salariés employés sur le site de New Castle, qui assurent aujourd'hui la maintenance de la première génération des trains Acela, rejoindront progressivement le nouveau centre de Newark. Une cinquantaine de recrutements supplémentaires sont également prévus afin d'accompagner la montée en charge des activités.

"Le site de Newark jouera un rôle central pour garantir la performance et la fiabilité à long terme des trains les plus rapides et les plus avancés technologiquement des États-Unis", a déclaré Michael Keroullé, président d'Alstom pour les Amériques. Selon lui, le projet contribuera également à l'économie locale grâce à des recettes fiscales supplémentaires et au maintien d'une centaine d'emplois.