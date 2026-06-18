Alstom renforce sa présence en Egypte

Le spécialiste du transport ferroviaire a annoncé la signature de quatre contrats avec les Chemins de fer nationaux égyptiens (ENR), dans le cadre d'un consortium réunissant également Rowad Modern Engineering et Concrete Plus, afin de moderniser deux axes ferroviaires stratégiques du pays. La valeur totale des contrats atteint environ 690 millions d'euros, dont près de 300 millions d'euros pour Alstom.

Ces projets concernent le corridor reliant la ville du 6 Octobre à Alexandrie ainsi que la ligne Belbes-10e du Ramadan (B10). Ils s'inscrivent dans le programme "Vision Égypte 2030", qui vise à renforcer les infrastructures logistiques du pays et à améliorer les connexions entre les ports secs, les zones industrielles et les principaux ports maritimes.

Le contrat portant sur le corridor 6 Octobre-Alexandrie représente à lui seul 550 millions d'euros, dont environ 240 millions d'euros pour Alstom. Réparti en trois lots, il prévoit le déploiement de systèmes de signalisation numériques de nouvelle génération, la modernisation des télécommunications, le renforcement de l'alimentation électrique ainsi que la réhabilitation complète des infrastructures et des voies ferrées.

Selon Alstom, ces travaux permettront d'améliorer la sécurité et la capacité du réseau, de renforcer sa fiabilité et de réduire les temps de trajet d'environ 80 minutes.

Le projet Belbes-10e du Ramadan, évalué à près de 140 millions d'euros, dont environ 60 millions d'euros pour le groupe français, prévoit la mise en oeuvre des mêmes technologies de modernisation. Il vise à améliorer la desserte de l'un des principaux pôles industriels d'Égypte afin de soutenir le transport de marchandises et le développement économique du corridor logistique oriental.