 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alstom-Remporte un contrat de signalisation pour €295 mlns
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 08:31

Alstom SA ALSO.PA :

* REMPORTE UN NOUVEAU CONTRAT SIGNALISATION EN EUROPE

* VALEUR D'ENVIRON 295 MILLIONS D'EUROS

* COMMANDE ENREGISTRÉE AU QUATRIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE FISCAL 2025/26

Texte original nGNEbHgrZ8 Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ALSTOM
25,2200 EUR Euronext Paris +5,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank