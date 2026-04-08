Alstom-Remporte un contrat de signalisation pour €295 mlns

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En coproduction avec TF1 , le Youtubeur Gaspard G lance mercredi une série d'entretiens en vue de l'élection présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon en premier invité, dont il creuse "l'ADN politique", archives à l'appui. L'idée, selon le directeur de l'information ...
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La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, est attendue mercredi devant la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, pour la dernière audition de l'instance qui s'achève après quatre mois de travaux sous haute tension. Après ...
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Les prix des carburants pourraient baisser de "5 à 10 centimes" le litre "très rapidement", estime mercredi auprès de l'AFP le président de l'Union française des industries pétrolières (Ufip) Olivier Gantois, après que les Etats-Unis et l'Iran se sont accordés ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•08.04.2026•09:01•
Le déficit commercial de la France s'est creusé de 3,8 milliards d'euros pour s'établir à -5,8 milliards d'euros en février, pénalisé par une forte hausse des importations, notamment d'hydrocarbures, alors que les exportations ont reculé, ont indiqué mercredi les ...
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