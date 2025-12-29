Alstom remporte un contrat de 920 millions d'euros au Mexique

(AOF) - Alstom a signé un contrat auprès de l’Agence de régulation du transport ferroviaire mexicain pour la fourniture de 47 trains de voyageurs DMU (Diesel Multiple Unit) destinés aux nouveaux corridors Mexico-Querétaro-Irapuato et Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. Dans le détail, la commande porte sur 33 trains longue distance de type Intercités et 14 trains périurbains.

Le contrat, qui est évalué à environ 920 millions d'euros, comprend également la maintenance complète pendant cinq ans, l'aménagement de dépôts de maintenance, de stations d'inspection et de ravitaillement, ainsi que la formation technique et la mise en service des trains.

Environ 76,6% du contenu des trains sera fabriqué au Mexique afin de favoriser l'industrie ferroviaire mexicaine, et la spécialisation technique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Alstom

Points-clés

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV avec 35% de parts du marché mondial, renforcé par l’acquisition, en 2021, de Bombardier Transport ;

- Chiffre d’affaires de 18,5 Mds€ réalisées à 62 % en Europe, 17 % dans les Amériques, 14% en Asie-Pacifique et 7% dans le reste du monde ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 51% des ventes, services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 24%, signalisation pour 14% et systèmes pour 9% ;

- Ambition : être à l’avant-garde de l’électrification, via une croissance rentable dans les 3 grands marchés de l’électrification et soutenue par une innovation puissante en solutions intégrées,

- Capital ouvert, avec 7,9 % des actions détenues par BPIfrance et 3,2% par les salariés, Jean Mouton présidant le conseil de 12 administrateurs, Martin Sion succédant, le 1er avril 2026, à Christopher Guérin, actuel directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Sparking Electrification » :

- renforcement des parts de marché entre Amérique du nord, Europe (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie) et Asie (Chine, Inde, Asie du Sud-Est) avec positionnement fort en Afrique du Nord et Brésil

- recentrage du portefeuille sur l’électrification, avec cessions (Amercable et Lynxeo) et acquisitions (RCT, la Trivenata Cavi),

- renforcement de la chaîne d’approvisionnement, totalement intégrée : mesures d’efficacité industrielle, notamment en Allemagne, réduction des frais généraux (5,6% sur chiffre d’affaires) et des achats indirects,

- sélectivité dans les prises de commandes à la marge brute proche de 18 %,

- innovation axée sur les solutions intégrées entre câbles de pointe et technologies de câblage, dispositifs de surveillance et logiciels :

- fondée sur une R&D renforcée à + 3% des ventes en 2025-26 (portefeuille de 9 400 brevets) avec 5 priorités -digitalisation, efficacité énergétique, mobilité autonome, signalisation et contrôle des trains, expérience passagers,

- dopée par l’obtention d’un prêt de 250 M€ par la BEI pour la R&D ;

- Stratégie environnementale net zéro 2050 intégrée dans la stratégie d’innovation :

- étape 2028 : repli des émissions de CO2 de 42 % (production et fournisseurs et hausse à 25%, vs 5% en 2023, de la teneur des produits en cuivre recyclé,

- écoconception des principales solutions en 2025 et écocircularité,

- approvisionnement en électricité solaire de tous les sites européens,

- recours aux facilités de crédit et emprunts « verts » ;

- Bonne visibilité : carnet de commandes de 96,1 Mds€ renforcé par 10,5 Mds€ de prises de commandes au 1er semestre à fin septembre, et attente des résultats des appels d’offre dans le solaire marin en Europe ;

- Retombées des participations à 30 programmes européens, dont Shift2Rail et IPCEI Hydrogen, en France, le dispositif CORIFER 2023, ainsi que des lancements de trains autonomes ou TGV ;

- Bilan renforcé par l’exécution du plan de désendettement : dette nette de 1,4 Md€ à fin septembre, accrue par la consommation d’autofinancement libre avant l’augmentation de la production au 2nd semestre, mais 10,6 Mds€ de capitaux propres et (,9 Mds€ de disponibilités

Défis

- Retard des investissements publics dans le ferroviaire allemand ;

- Activité relativement protégée de la politique douanière des Etats-Unis, 90% des ventes en provenant de sites locaux ;

- Vers des montées en cadence pour la nouvelle gamme de TGV « Avelia Horizon, les métros de grande capacité et le tramway Flexity ;

- Confirmation de l’absence d’impact sur les comptes de la suspension du contrat GSI de connextion de câbles électriques entre Chypre, la Grèce et Israël ;

- Après une avancée de 4,9 % des ventes et un plus que quadruplement du résultat net à fin seprembre, perspectives 2025-26 rehaussées : croissance organique de + 5 % des revenus, marge d’exploitation d’environ 7 % et autofinancement libre de 200 à 400 M€ (génération de 1,5 Md€ de 2024/25 à 2026/27) ;

- Stratégie 2028 : bénéfice d’exploitation autour de 1,15 Md€, rentabilité des capitaux propres de 20 %, autofinancement libre annuel d’au moins 1,5 Md€ et investissements de 1,2 Md alloués vers les réseaux et l’interconnexion (Grid & Connect) ;

- Absence de dividende tant que la dette nette n’est pas ramenée à zéro.