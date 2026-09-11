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Alstom remporte de nouveaux contrats
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 08:24
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Le spécialiste mondial de la mobilité intelligente et durable a signé des contrats d'une valeur totale de plus de 1,2 milliard d'euros avec TransPennine Express (TPE) au Royaume-Uni.

Alstom sera chargé de la fourniture et la maintenance à long terme d'une nouvelle flotte de trains électriques à batterie.

Ces accords combinent un contrat de matériel roulant d'une valeur d'environ 930 millions d'euros portant sur 29 rames électriques à batterie (BEMU) de cinq voitures, et des contrats de maintenance d'une valeur d'environ 230 millions d'euros. La flotte sera livrée à partir de 2032 et contribuera à la décarbonisation en cours de l'un des corridors ferroviaires les plus importants de Grande-Bretagne.

Pour Alstom, il s'agit du premier déploiement de sa plateforme Adessia Stream au Royaume-Uni.

Pour Rob Whyte, directeur général d'Alstom pour cette zone : "Cet accord marque un tournant historique pour l'activité ferroviaire britannique, et nous sommes extrêmement fiers que les premiers trains à batterie pour les grandes lignes du pays soient conçus et construits en Grande-Bretagne. Cette flotte va transformer les déplacements dans le nord de l'Angleterre tout en mettant en valeur le meilleur de l'ingénierie, de l'innovation et de la fabrication de pointe britanniques".

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