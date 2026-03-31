Alstom remporte 30% d'un contrat en consortium valorisé à 2,75 milliards de dollars

La centrale nucléaire de Flamanville 3 (EPR) dans le nord-ouest de la France

‌Alstom a annoncé ​mardi avoir remporté un contrat systèmes ​auprès d'un client ​dont le ⁠nom n'a pas ‌été dévoilé, dans le cadre d'un ​consortium ‌pour une valeur ⁠totale du projet de 2,75 ⁠milliards de ‌dollars (2,40 milliards d'euros).

Un ⁠communiqué du ‌groupe français ⁠indique que la ⁠part d'Alstom ‌correspond à environ ​700 ‌millions d'euros, et que la ​commande a été ⁠enregistrée au quatrième trimestre de l'exercice 2025/26.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin ​Turpin)