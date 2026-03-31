Alstom remporte 30% d'un contrat en consortium valorisé à $2,75 mds

Alstom ALSO.PA a annoncé mardi avoir remporté un contrat systèmes auprès d'un client dont le nom n'a pas été dévoilé, dans le cadre d'un consortium pour une valeur totale du projet de 2,75 milliards de dollars (2,40 milliards d'euros).

Un communiqué du groupe français indique que la part d'Alstom correspond à environ 700 millions d'euros, et que la commande a été enregistrée au quatrième trimestre de l'exercice 2025/26.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)