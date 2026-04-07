information fournie par Reuters • 07/04/2026 à 18:08

Alstom prolonge de 5 ans le contrat des navettes de l’aéroport Hartsfield-Jackson d’Atlanta

Alstom SA ALSO.PA :

* PROLONGE DE 5 ANS SON CONTRAT POUR L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DU SYSTÈME DE NAVETTES DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL HARTSFIELD-JACKSON D'ATLANTA

* LA PROLONGATION DU CONTRAT EST ÉVALUÉE À ENVIRON 140 MLNS D'EUROS

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(Rédaction de Gdansk)