Alstom prévoit d'exploiter un service de trains de voyageurs au Royaume-Uni

Alstom SA ALSO.PA :
* ALSTOM PRÉVOIT D'EXPLOITER POUR LA PREMIÈRE FOIS UN SERVICE DE TRAINS DE VOYAGEURS AU ROYAUME-UNI
* S'ASSOCIE À SLC RAIL POUR CRÉER UN NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE PASSAGERS ENTRE LE NORD DU PAYS DE GALLES, LE SHROPSHIRE, LES MIDLANDS ET LONDRES
* DEMANDE OFFICIELLE ACTUELLEMENT SOUMISE À L'OFFICE OF RAIL AND ROAD (ORR) EN VUE D’UNE MISE EN SERVICE À PARTIR DE 2025
* MISE EN SERVICE DEVRAIT CRÉER ENVIRON 50 NOUVEAUX EMPLOIS
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(Rédaction de Gdansk)
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