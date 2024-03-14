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Alstom prévoit d'exploiter un service de trains de voyageurs au Royaume-Uni
information fournie par Reuters14/03/2024 à 08:38

Alstom SA ALSO.PA :

* ALSTOM PRÉVOIT D'EXPLOITER POUR LA PREMIÈRE FOIS UN SERVICE DE TRAINS DE VOYAGEURS AU ROYAUME-UNI

* S'ASSOCIE À SLC RAIL POUR CRÉER UN NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE PASSAGERS ENTRE LE NORD DU PAYS DE GALLES, LE SHROPSHIRE, LES MIDLANDS ET LONDRES

* DEMANDE OFFICIELLE ACTUELLEMENT SOUMISE À L'OFFICE OF RAIL AND ROAD (ORR) EN VUE D’UNE MISE EN SERVICE À PARTIR DE 2025

* MISE EN SERVICE DEVRAIT CRÉER ENVIRON 50 NOUVEAUX EMPLOIS

Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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