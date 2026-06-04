Alstom-Ouverture d'un site dans le Delaware pour la maintenance de trains

Alstom SA ALSO.PA :
* VA OUVRIR UN NOUVEAU SITE DANS LE DELAWARE, AUX ETATS-UNIS, POUR ASSURER LA MAINTENANCE DES TRAINS À GRANDE VITESSE NEXTGEN ACELA D'AMTRAK
* VA INVESTIR PLUS DE 55 MILLIONS DE DOLLARS POUR ACQUÉRIR ET RÉNOVER DES INSTALLATIONS SITUÉES À NEWARK, DANS LE DELAWARE
* LE SITE ACCUEILLERA À TERME UNE CENTAINE D'EMPLOYÉS
Texte original nFWN42C0N8 Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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