 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alstom obtient une première commande de €69 mlns d’un contrat-cadre de €219 mlns pour le projet The Wave en Australie
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 17:26

Alstom SA ALSO.PA :

* LA PREMIÈRE TRANCHE DE 69 MLNS D’EUROS D’UN CONTRAT-CADRE DE 219 MLNS D’EUROS POUR LA FOURNITURE D’UN SYSTÈME DE SIGNALISATION E LA LIGNE SUNSHINE COAST DE BRISBANE

* UN CONTRAT DE L’ÉTAT DU QUEENSLAND

Texte original [https://tinyurl.com/kwdk2y3n] Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ALSTOM
17,1600 EUR Euronext Paris +0,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
147,2 -17,09%
CAC 40
8 146,59 -0,45%
Pétrole Brent
97,16 +4,13%
HAFFNER ENERGY
0,327 +19,34%
2CRSI
57,4 +11,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank