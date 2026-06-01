information fournie par Reuters • 01/06/2026 à 17:26

Alstom obtient une première commande de €69 mlns d’un contrat-cadre de €219 mlns pour le projet The Wave en Australie

Alstom SA ALSO.PA :

* LA PREMIÈRE TRANCHE DE 69 MLNS D’EUROS D’UN CONTRAT-CADRE DE 219 MLNS D’EUROS POUR LA FOURNITURE D’UN SYSTÈME DE SIGNALISATION E LA LIGNE SUNSHINE COAST DE BRISBANE

* UN CONTRAT DE L’ÉTAT DU QUEENSLAND

Texte original [https://tinyurl.com/kwdk2y3n] Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)