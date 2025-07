Alstom: obtient le label 'Employeur Pro-Vélo' au Creusot information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 09:20









(Zonebourse.com) -

Alstom annonce que son site du Creusot a obtenu le label ' Employeur Pro-Vélo ' niveau Or, délivré par la FUB et l'ADEME, avec un score de 75,8 %.



Ce label distingue les employeurs favorisant activement l'usage du vélo. Nicolas Combe, directeur du site, souligne que ' cette reconnaissance s'inscrit pleinement dans notre démarche globale visant à promouvoir les mobilités douces '.



Parmi les initiatives : guide du cycliste, forfait mobilité durable, ateliers de mécanique, kits de visibilité et organisation d'événements cyclistes.



Ce label consacre l'engagement d'Alstom pour la mobilité durable et le bien-être de ses salariés.





Valeurs associées ALSTOM 19,7950 EUR Euronext Paris -0,85%