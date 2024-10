Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: la Fondation verse un nouvelle subvention information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 16:48









(CercleFinance.com) - La Fondation Alstom a annoncé les détails d'une nouvelle subvention destinée à soutenir les programmes d'engagement social du New York Transit Museum pour les enfants et les jeunes atteints de troubles du spectre autistique (TSA).



Au cours de la dernière décennie, le New York Transit Museum, une organisation à but non lucratif, a créé et dirigé des programmes novateurs axés sur le renforcement de la confiance sociale et la création d'un espace sûr pour l'interaction sociale.



'La Fondation Alstom s'engage à soutenir les besoins sociaux, notamment l'accès à la mobilité, l'accès à l'eau et à l'énergie, la protection de l'environnement et le développement économique et social, en particulier l'employabilité des femmes et des jeunes' a déclaré Anne-Cécile Barbier Directrice de la RSE et secrétaire générale de la Fondation Alstom.





