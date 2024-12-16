Alstom fournira des locomotives électriques Traxx à Ontrain en Pologne

Alstom SA ALSO.PA :
* FOURNIRA DES LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES TRAXX À ONTRAIN SP. Z O.O. EN POLOGNE
* LES CARROSSERIES DES LOCOMOTIVES SERONT CONSTRUITES DANS L'USINE ALSTOM DE WROCLAW
* LE PREMIER CONTRAT PORTE SUR LA FOURNITURE DE 35 LOCOMOTIVES MULTISYSTÈMES TRAXX UNIVERSAL DE TROISIÈME GÉNÉRATION, AVEC LA POSSIBILITÉ POUR ONTRAIN D'ACHETER 20 VÉHICULES SUPPLÉMENTAIRES
* DANS LE CADRE D'UN SECOND CONTRAT, FOURNIRA CINQ LOCOMOTIVES MULTISYSTÈMES TRAXX UNIVERSAL DE TROISIÈME GÉNÉRATION
* L'USINE DE KASSEL, EN ALLEMAGNE, SERA RESPONSABLE DE LA PRODUCTION DU MATÉRIEL ROULANT, TANDIS QUE LES CARROSSERIES SERONT CONSTRUITES SUR LE SITE D'ALSTOM À WROCŁAW
* FOURNIRA À ONTRAIN 40 LOCOMOTIVES MULTI-SYSTÈMES TRAXX UNIVERSAL DE TROISIÈME GÉNÉRATION ET, AVEC L'EXERCICE D'UNE OPTION SUPPLÉMENTAIRE D'ACHAT DE 20 LOCOMOTIVES
Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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