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Alstom fournira des locomotives électriques Traxx à Ontrain en Pologne
information fournie par Reuters 16/12/2024 à 14:38

Alstom SA ALSO.PA :

* FOURNIRA DES LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES TRAXX À ONTRAIN SP. Z O.O. EN POLOGNE

* LES CARROSSERIES DES LOCOMOTIVES SERONT CONSTRUITES DANS L'USINE ALSTOM DE WROCLAW

* LE PREMIER CONTRAT PORTE SUR LA FOURNITURE DE 35 LOCOMOTIVES MULTISYSTÈMES TRAXX UNIVERSAL DE TROISIÈME GÉNÉRATION, AVEC LA POSSIBILITÉ POUR ONTRAIN D'ACHETER 20 VÉHICULES SUPPLÉMENTAIRES

* DANS LE CADRE D'UN SECOND CONTRAT, FOURNIRA CINQ LOCOMOTIVES MULTISYSTÈMES TRAXX UNIVERSAL DE TROISIÈME GÉNÉRATION

* L'USINE DE KASSEL, EN ALLEMAGNE, SERA RESPONSABLE DE LA PRODUCTION DU MATÉRIEL ROULANT, TANDIS QUE LES CARROSSERIES SERONT CONSTRUITES SUR LE SITE D'ALSTOM À WROCŁAW

* FOURNIRA À ONTRAIN 40 LOCOMOTIVES MULTI-SYSTÈMES TRAXX UNIVERSAL DE TROISIÈME GÉNÉRATION ET, AVEC L'EXERCICE D'UNE OPTION SUPPLÉMENTAIRE D'ACHAT DE 20 LOCOMOTIVES

Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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