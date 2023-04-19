Alstom fournira de nouveaux tramways à l'Eurométropole de Strasbourg

19 avril (Reuters) - Alstom SA ALSO.PA :

* ALSTOM FOURNIRA LES NOUVEAUX TRAMWAYS DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

* L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG ET LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS) ONT CHOISI ALSTOM POUR L’ACQUISITION DE TRAMWAYS DE NOUVELLE GÉNÉRATION

* L’ACCORD-CADRE ATTRIBUÉ À ALSTOM POUR 8 ANS ET POUR UN MONTANT MAXIMUM DE 250 MILLIONS D’EUROS

* L’ACCORD-CADRE COMPREND UNE COMMANDE MINIMALE DE 22 TRAMWAYS

* LA PREMIÈRE COMMANDE COMPRENDRA 12 RAMES CITADIS, DANS UN PREMIER TEMPS, PUIS 10 RAMES SUPPLÉMENTAIRES SUIVRONT DANS UN DEUXIÈME TEMPS

* LES PREMIÈRES LIVRAISONS AURONT LIEU EN MARS 2025 POUR UNE MISE EN SERVICE PRÉVUE À LA FIN DE LA MÊME ANNÉE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Gdansk Newsroom)