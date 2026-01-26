 Aller au contenu principal
Alstom et la SNCF pointés du doigt pour les retards de livraison
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 12:28

Un rapport remis aux autorités françaises détaille les failles structurelles d' Alstom et l'organisation "en silos" de la SNCF pour expliquer le dérapage des délais ferroviaires. Entre défaillances industrielles et exigences politiques irréalistes, la livraison d'un train prend désormais jusqu'à 12 ans.

C'est un rapport qui pourrait faire du bruit. Remis en fin d'année à la DGITM (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) et à la DGE (direction générale des entreprises), le document tente d'identifier les responsabilités dans les retards de livraisons de trains en France.

Dévoilé par nos confrères de VRT (www.ville-rail-transports.com), ce rapport, "au vitriol" selon le site, pointerait les responsabilités d'Alstom et de la SNCF.

"Ce rapport impute une responsabilité majeure à Alstom, pointant du doigt de graves faiblesses dans la gestion de sa chaîne d'approvisionnement, son organisation et son management global, malgré l'obtention continue de nouveaux contrats", indique Louis Billon, qui suit le dossier pour AlphaValue. De son côté, la SNCF est aussi critiquée pour son fonctionnement en silos et la complexité excessive de ses cahiers des charges techniques.

Concrètement, "le rapport souligne le rôle de l'Etat, des autorités de transport et des décideurs politiques dans la création de délais irréalistes et d'exigences de plus en plus complexes. De ce fait, le délai de livraison d'un nouveau train a atteint entre 8 et 12 ans, tandis que les coûts ont considérablement augmenté", ajoute AlphaValue.

Le broker livre pourtant une conclusion encourageante, estimant que même si Alstom est identifié comme le principal responsable, le rapport constitue "une nouvelle positive".
Selon AlphaValue, Alstom devrait continuer à remporter des commandes en raison de la concurrence très limitée sur le marché hexagonal et de la complexité des exigences et d'années de lobbying.

"Plus important encore, ce rapport pourrait contribuer à faire évoluer la réglementation et les procédures d'homologation françaises, ce qui devrait permettre à Alstom de livrer les trains plus rapidement. Les améliorations réglementaires et organisationnelles attendues pourraient se concrétiser dans les trois prochaines années", conclut-il.

Sollicité par Zonebourse, Alstom n'a pas répondu à l'heure où nous écrivons ces lignes. A mi-séance, le titre reculait de 0,5% à Paris.

