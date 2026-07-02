Alstom enregistre une commande de locomotives d'environ €800 mlns

Le constructeur de trains Alstom
ALSO.PA a annoncé jeudi avoir reçu une commande de locomotives d'environ 800 millions d'euros dans la région Afrique, Moyen-Orient et Asie Centrale.
La commande, dont le client n'a pas été dévoilé dans l'immédiat, a été enregistrée au premier trimestre de l'exercice du groupe français, selon un communiqué.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer