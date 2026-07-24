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Alstom encore dans le rouge malgré DZ Bank
information fournie par AOF 24/07/2026 à 11:09
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(Zonebourse.com) - En baisse de 0,62% la veille, le titre Alstom continue de reculer (-1,19%, à 15,84 euros) vendredi, malgré une note globalement positive de DZ Bank.

La banque allemande note que la hausse des ventes au premier trimestre 2026-2027 de 4,9%, ainsi que la confirmation des objectifs financiers annuels soutiennent la thèse du redressement.

La direction a donc réitéré ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice et vise toujours une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 5% et une marge d'Ebit ajusté d'environ 6,5%. Pour le premier semestre, une marge saisonnière d'environ 6% et une sortie de trésorerie d'environ 1,5 milliard d'euros sont attendues.

Pour DZ Bank, le marché sous-estime le potentiel de marge à moyen terme en se focalisant trop unilatéralement sur la saisonnalité à court terme et l'incertitude quant au cash flow libre. La recommandation des analystes reste à acheter, avec une cible de cours de 23 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/07/2026 à 11:09:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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1 commentaire

  • 24 juillet 11:46

    retour à 24 e et puis à 30 e

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