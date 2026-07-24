Alstom encore dans le rouge malgré DZ Bank

(Zonebourse.com) - En baisse de 0,62% la veille, le titre Alstom continue de reculer (-1,19%, à 15,84 euros) vendredi, malgré une note globalement positive de DZ Bank.
La banque allemande note que la hausse des ventes au premier trimestre 2026-2027 de 4,9%, ainsi que la confirmation des objectifs financiers annuels soutiennent la thèse du redressement.
La direction a donc réitéré ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice et vise toujours une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 5% et une marge d'Ebit ajusté d'environ 6,5%. Pour le premier semestre, une marge saisonnière d'environ 6% et une sortie de trésorerie d'environ 1,5 milliard d'euros sont attendues.
Pour DZ Bank, le marché sous-estime le potentiel de marge à moyen terme en se focalisant trop unilatéralement sur la saisonnalité à court terme et l'incertitude quant au cash flow libre. La recommandation des analystes reste à acheter, avec une cible de cours de 23 euros.
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