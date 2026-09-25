Alstom décroche un contrat de 90 millions de dollars pour le métro de Panama

Alstom a signé avec Metro de Panamá un contrat de 90 millions de dollars portant sur la maintenance à long terme des rames Metropolis exploitées sur les lignes 1 et 2 du métro de Panama.

L'accord couvre les opérations de maintenance lourde et les révisions périodiques de 235 rames, notamment sur les bogies, les équipements de traction, les systèmes de freinage et pneumatiques, les roues et les équipements auxiliaires. Ces interventions doivent permettre d'améliorer la fiabilité et la disponibilité de la flotte tout en prolongeant la durée de vie des trains.

Présent au Panama depuis 2010, Alstom y emploie environ 150 personnes et assure depuis 2014 la maintenance des deux premières lignes du métro. Le groupe a également livré 47 rames Metropolis au réseau panaméen.

Le métro de Panama transporte actuellement environ 400 000 passagers par jour.