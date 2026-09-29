Alstom: contrat de 460 millions d'euros pour des rames de métro à Ryad

Le constructeur ferroviaire français Alstom a remporté un contrat de quelque 460 millions d'euros avec la ville de Ryad pour la fourniture de rames de métro sans conducteur, qui seront intégrées à l'infrastructure existante, a indiqué le groupe lundi.

Le contrat a été signé avec la Commission royale pour la ville de Ryad (Royal Commission for Riyadh City, RCRC), précise-t-il.

Ces nouvelles rames viendront "compléter la flotte existante": elles augmenteront la capacité et offriront "des services plus fréquents pour répondre à la demande croissante des usagers", ajoute Alstom, qui assurera leur maintenance, "dans le cadre du contrat d’exploitation et de maintenance (O&M) existant pour les lignes 3, 4 et 6".

Pour le groupe français, il s'agit d'"une nouvelle étape importante dans le partenariat de longue date" avec la RCRC, et ce contrat "s’ajoute aux 116 rames sans conducteur déjà livrées".

"Depuis sa mise en service fin 2024, le réseau est devenu un élément clé de la mobilité quotidienne dans la capitale", précise Alstom.

Cette commande sera comptabilisée au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2026/27.