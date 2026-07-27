Alstom confie sa communication mondiale à Cathy Pianon

Le groupe a annoncé la nomination de Cathy Pianon au poste de directrice de la communication du groupe à compter du 1er octobre 2026. Rattachée directement au directeur général, Martin Sion, elle prendra la responsabilité de l'ensemble de la fonction communication à l'échelle mondiale.

Forte d'une solide expérience acquise au sein de grands groupes internationaux cotés en pleine transformation, Cathy Pianon sera chargée de piloter la communication corporate, les relations médias, la communication interne et digitale, les événements, ainsi que la stratégie de marque et de réputation d'Alstom.

A travers cette nomination, le spécialiste mondial de la mobilité intelligente et durable entend faire évoluer ses pratiques de communication afin de renforcer l'engagement de ses collaborateurs et de ses parties prenantes à l'international. L'objectif est également de mieux valoriser son expertise, sa capacité d'innovation et son positionnement de leader mondial de la mobilité durable.

Présent dans plus de 60 pays, Alstom considère la communication comme un levier stratégique pour accompagner l'exécution de ses priorités, favoriser l'alignement des équipes et renforcer la confiance de l'ensemble de son écosystème.