Alstom-Chiffre d'affaires annuel en hausse à €15,47 mds
information fournie par Reuters11/05/2022 à 08:20
11 mai (Reuters) - Alstom ALSO.PA :
* RÉSULTAT D’EXPLOITATION AJUSTÉ ANNUEL DE EUR 767 MLNS CONTRE EUR 645 MLNS IL Y A UN AN
* PERTE NETTE AJUSTÉE ANNUELLE EUR 173 MLNS CONTRE BÉNÉFICE DE EUR 301 MLNS IL Y A UN AN
* CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EUR 15,47 MDS CONTRE EUR 13,98 MDS PROFORMA IL Y A UN AN
* FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE NÉGATIF À LA FIN DE L'EXERCICE EUR 992 MLNS CONTRE FLUX NÉGATIF DE EUR 703 MLNS IL Y A UN AN
* PROPOSE UN DIVIDENDE DE EUR 0,25 PAR ACTION
* CARNET DE COMMANDES ANNUEL EUR 81,01 MDS CONTRE EUR 74,54 MDS IL Y A UN AN
* OBJECTIFS À MOYEN-TERME ALSTOM IN MOTION 2025 CONFIRMÉS, AVEC DES SYNERGIES REVUES À LA HAUSSE À 475-500 MLNS D’EUROS À PARTIR DE 2025/26
* L’INFLATION VA PESER DANS UNE CERTAINE MESURE SUR LA RENTABILITÉ DE L’EXERCICE FISCAL 2022/23, ET LES PÉNURIES DE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES POURRAIENT CRÉER DES TENSIONS SUR LES LIVRAISONS
* CASH-FLOW LIBRE POSITIF DE 469 MLNS D’EUROS AU S2 2021/22 GRÂCE À L’ÉVOLUTION POSITIVE DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
* LE GROUPE A MIS EN PLACE DES ACTIONS FORTES DE MANAGEMENT DES RISQUES ET DE RÉDUCTION DES COÛTS POUR TRAVERSER CETTE PHASE D’INCERTITUDES
* COMME BASE DE SES PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE FISCAL 2022/23, LE GROUPE SUPPOSE L’ABSENCE DE NOUVELLES PERTURBATIONS DE L'ÉCONOMIE MONDIALE ET DE PÉNURIES SIGNIFICATIVES DANS LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
* D'ICI 2024/25, ACCROÎTRE SA PART DE MARCHÉ DE 5 POINTS DE POURCENTAGE, VISE UN TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DU CA SUPÉRIEUR À 5%
* À PARTIR DE 2024/25, MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE DEVRAIT ATTEINDRE ENTRE 8% ET 10%; CONVERSION DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ EN CASH-FLOW LIBRE DEVRAIT ÊTRE SUPÉRIEURE À 80%
* S'ENGAGE À LIVRER UNE RENTABILITÉ SOUTENUE À SES ACTIONNAIRES AVEC UN TAUX DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES COMPRIS ENTRE 25% ET 35%
* LES SYNERGIES DEVRAIENT GÉNÉRER 400 MLNS D’EUROS EN 2024/25 ET 475-500 MLNS D’EUROS ANNUELS À PARTIR DE 2025/26
Texte original sur Eikon nGNE2tJzNn Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Gdansk Newsroom)
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