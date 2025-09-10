 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alstom, Chargeurs, Rubis, Sanofi... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 10/09/2025 à 09:10

(AOF) - Alstom

Alstom a annoncé que l'un de ses clients, NJ Transit, avait exercé des options pour acheter 200 voitures Multilevel III supplémentaires et 12 locomotives ALP 45 bimodes. La valeur totale de cet achat est d'environ 1 milliard d'euros. NJ Transit est la plus grande agence de transport public à l'échelle d'un État aux États-Unis et la troisième plus grande du pays, avec près de 270 millions de trajets passagers chaque année. Le matériel doit servir aux passagers se rendant à New York et à Philadelphie en remplacement de matériel âgé de 40 ans.

Atos

Atos a annoncé la présentation, à ses partenaires sociaux, d'un projet de réorganisation en France, destiné à renforcer son efficacité opérationnelle et à soutenir son ambition stratégique à long terme. L'objectif selon Atos est " d'optimiser l'organisation, permettant ainsi de gagner en cohérence et en compétitivité afin de relever les défis futurs tout en conservant une expertise locale essentielle. Il reflète la volonté du Groupe de renouer avec une trajectoire de croissance robuste et durable et de consolider sa position de leader mondial dans les technologies de pointe ".

Carmat

Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde présentera ses résultats du premier semestre.

Chargeurs

Compagnie Chargeurs Invest a publié des résultats semestriels en repli. Sur la période, le chiffre d'affaires a atteint 372,2 millions d'euros, en baisse de 0,6 % en données publiées et de 1,7 % en organique. De son côté, l'Ebitda a diminué de 2 %, pour atteindre 29 millions d'euros, alors que le résultat opérationnel des activités s'est affaissé de 11,2 %, à 15,1 millions d'euros.

Groupe Partouche

Groupe Partouche a connu une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, avec une hausse de 7,3 %, à 114,5 millions d'euros. Au deuxième trimestre, les revenus avaient augmenté de 4,9 %, à 106,9 millions d'euros. Au total, sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est élevé à 347,8 millions d'euros, soit une amélioration de 6,2 %.

Entech

Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a publié son chiffre d'affaires du premier semestre, ressortant à 27,5 millions d'euros, en progression de 9%. Entech Construction enregistre un chiffre d'affaires de 19,4 millions d'euros (+1%), représentant 71% de l'activité (contre 76% au 30 septembre 2024). Entech Solutions enregistre un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros (+30%), représentant 28% de l'activité totale du groupe (contre 24% un an auparavant).

GTT

Au cours du troisième trimestre 2025, GTT a reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d'une unité flottante de gaz naturel liquéfié, qui sera déployée en Afrique. La société française sera chargée de la conception du système de confinement à membranes cryogéniques des cuves de stockage et offrira une capacité totale de 238 700 mètres cubes.

HighCo

La société spécialisée en data marketing et communication communiquera ses résultats du premier semestre.

Jacquet Metals

Le spécialiste de la distribution de métaux spéciaux indiquera ses résultats du premier semestre.

Lanson-BBC

Le groupe Lanson-BBC a vu son chiffre d'affaires progresser de 4,8 %, à 92,05 millions d'euros au cours du premier semestre, dans un marché du Champagne en recul de 1,2 % en volume sur la même période. Parallèlement, la marge brute s'est affaissée de 4,2 %, en passant de 50,44 à 48,31 millions d'euros. Enfin, le résultat net a été quasiment divisé par deux en s'installant à 1,87 million d'euros contre 3,71 millions d'euros un an plus tôt.

Neurones

La société de conseil en management et de services numérique précisera ses résultats du premier semestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Rubis

Rubis a publié des comptes semestriels encourageants. Au cours des six premiers mois de l'année, l'Ebitda a augmenté de 3 %, à 369 millions d'euros, tandis que le résultat net consolidé part du groupe a bondi de 26 %, à 163 millions d'euros. Le groupe a précisé avoir " réalisé une performance robuste dans un environnement de marché qui reste volatil ". Face à ces performances, l'entreprise spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels, dans la distribution de produits pétroliers et dans les infrastructures a confirmé ses prévisions annuelles.

Sanofi

L'Agence chinoise des produits de santé a approuvé le Tzield de Sanofi comme premier traitement modificateur de la maladie dans le diabète auto-immune de type 1. Ce produit est indiqué pour retarder l'apparition du DT1 de stade 3 chez les patients adultes et enfants âgés de huit ans et plus atteints de DT1 de stade 2. Ce traitement est déjà approuvé dans les mêmes indications aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Israël, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Koweït. Des examens réglementaires sont en cours dans l'Union européenne et dans d'autres juridictions.

Séché Environnement

Le spécialiste des services environnementaux dévoilera ses résultats du premier semestre.

Serge Ferrari

Le spécialiste des matériaux composites souples innovants signalera ses résultats du premier semestre.

Spineguard

La medtech dévoilera ses résultats du premier semestre.

Sword Group

Le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques indiquera ses résultats du premier semestre.

TFF

Au premier trimestre de son exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires de TFF Group a reculé de 24,3 %, à données constantes, à 89,4 millions d'euros. La société précise qu'elle évolue sur des marchés marqués depuis plusieurs mois par des ralentissements et un fort attentisme. Le numéro un mondial des métiers du bois pour l'élevage des vins et alcools précise qu'il continue d'adapter ses structures et outils de production à l'environnement actuel, alors que le climat d'incertitude pèse sur les décisions d'investissement des acheteurs de la filière.

