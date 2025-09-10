 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Schneider Electric va fermer deux sites en Drôme et Ardèche, 126 emplois menacés
information fournie par Boursorama avec AFP 10/09/2025 à 13:17

( AFP / JOEL SAGET )

( AFP / JOEL SAGET )

Deux sites de Schneider Electric employant 126 personnes vont fermer à la "mi-2027" en Ardèche et dans la Drôme, à cause d'une "baisse continue" de la production, a annoncé mercredi une porte-parole du groupe à l'AFP.

La direction a dévoilé mardi un "projet de redéploiement à horizon mi-2027" dans lequel les activités de production de Privas, où travaillent 113 collaborateurs, "seraient localisées sur le site de Carros", dans les Alpes-Maritimes, a précisé Andrée Clar, porte-parole de Schneider Electric.

Quant aux activités du site logistique de Montélimar, qui emploie 13 personnes, elles "seraient confiées à un partenaire externe", a-t-elle ajouté, confirmant une information de la radio locale Ici Drôme Ardèche.

La filiale du groupe, Construction électrique du Vivarais (CEV), spécialisée dans la fabrication et la distribution de pièces de rechange pour des gammes d'onduleur, dont Schneider Electric a cessé la commercialisation, "connait une baisse continue et marquée de ses volumes de production et la tendance va se poursuivre dans les années à venir", a justifié Andrée Clar.

"On ne comprend pas pourquoi" cette décision a été prise, "on n'accepte pas", a déploré Carlos Marques, délégué syndical Force Ouvrière chez CEV. Selon lui, l'annonce a suscité "l'effondrement et l'étonnement" chez les salariés.

Les premiers départs sont prévus "à partir du printemps 2026" selon cette même source syndicale.

"CEV s'engage à proposer à chaque collaborateur impacté au moins un poste de reclassement au sein du groupe sur le territoire français ou à défaut de trouver la solution la mieux adaptée à sa situation personnelle et professionnelle", a assuré le groupe.

Schneider Electric a connu la plus forte hausse du CAC 40 (3,60%) à la clôture du lundi 8 septembre.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Passation de pouvoir entre François Bayrou (G) et Sébastien Lecornu (D), nouveau Premier ministre, à Matignon le 10 septembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )
    Lecornu prend ses fonctions et promet des "ruptures"
    information fournie par AFP 10.09.2025 13:55 

    Des "ruptures" dans "la méthode" mais aussi sur "le fond": pour sa première prise de parole depuis sa nomination mardi soir, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a lancé un message aux Français et aux oppositions mercredi lors de sa prise de fonctions ... Lire la suite

  • Le nouveau Premier ministre et ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu (à droite), applaudit le Premier ministre sortant, François Bayrou (à gauche), lors de la cérémonie de passation de pouvoir à l'hôtel Matignon à Paris, le 10 septembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )
    François Bayrou et le MoDem, le mirage du pouvoir
    information fournie par AFP 10.09.2025 13:50 

    "C'est pas une sortie à la Mendès-France, mais en rase-campagne", ironise un cadre du camp présidentiel. Neuf mois après l'avoir supplanté, François Bayrou cède Matignon à Sébastien Lecornu, un échec pour le centriste qui devait forger des compromis au Parlement ... Lire la suite

  • L'entrée de Wall Street à la Bourse de New York
    Wall Street attend l'inflation US, l'Europe tirée par Inditex et Novo Nordisk
    information fournie par Reuters 10.09.2025 13:43 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en ordre dispersé mercredi à l'ouverture au lendemain des records des indices et les Bourses européennes sont sur de faibles variations à la mi-séance avant les données sur l'inflation américaine. Les futures sur indices ... Lire la suite

  • Des manifestants du mouvement "Bloquons tout" près d'objets en feu sur le viaduc de Calix, le 10 septembre 2025 ( AFP / Lou BENOIST )
    "Bloquons tout": des centaines d'actions mais pas de France à l'arrêt
    information fournie par AFP 10.09.2025 12:55 

    Lycées, routes... Des centaines de blocages ou de tentatives, rapidement contrés par des forces de l'ordre en nombre, ont essaimé mercredi en France, mais le mouvement "Bloquons tout" peine à mettre le pays à l'arrêt pour exiger une autre politique. "Les manifs, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank