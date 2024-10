Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: célèbre les 160 ans d'une usine en Pologne information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - Alstom célèbre le 160e anniversaire de son usine de fabrication de matériel roulant de Chorzów en Pologne.



Le site, d'une superficie totale de près de 300 000 m2 et employant 2 500 personnes, fait partie du centre de compétences mondial d'Alstom pour la fabrication et l'ingénierie.



Il conçoit et fabrique des voitures de métro, des tramways et des trains régionaux, utilisés par les habitants de nombreux pays d'Europe et du Moyen-Orient.



'Aujourd'hui, comme il y a 160 ans, l'usine est un symbole de progrès et de technologie, contribuant constamment à l'innovation locale' indique le groupe.



' Les 160 années d'exploitation de l'usine de matériel roulant de Chorzów ont été une période de transformation, de développement et d'innovation. L'ancien Konstal est devenu un point de référence pour la communauté locale, créant un sentiment d'appartenance et de communauté' a déclaré Beata Rusinowicz, directrice générale d'Alstom en Pologne.





