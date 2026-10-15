Alstom cède 2%, pénalisé par une note d'AlphaValue

L'analyste dégrade en effet son conseil sur le titre, passant de "acheter" à "accumuler" tandis que l'objectif de cours est revu à la baisse, de 29,2 à 20,1 EUR, soit une contraction de 31%. Message reçu par le marché : le titre recule de 2,2% à Paris, autour des 15,7 euros.
Le bureau d'études a entièrement revu son modèle de valorisation après un transfert de couverture, intégrant finalement des hypothèses opérationnelles plus prudentes. AlphaValue reconnaît avoir sous-évalué l'impact de l'inflation sur les coûts du groupe, ce qui entraîne une révision à la baisse des prévisions de marges et de bénéfices.
Le courtier revoit également les multiples de valorisation des différentes activités d'Alstom pour mieux refléter leur rentabilité et leurs risques respectifs. Cette réévaluation conduit à une baisse de 27% de la valeur d'actif net estimée.
Selon le broker, le principal défi du groupe reste l'amélioration de sa rentabilité et, surtout, sa conversion effective en flux de trésorerie disponible. La révision des hypothèses de besoin en fonds de roulement contribue ainsi à réduire de 24% la valorisation issue des flux de trésorerie actualisés.
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