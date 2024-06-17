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Alstom annonce une nouvelle commande pour environ €670 mlns
information fournie par Reuters 17/06/2024 à 17:50

Alstom SA ALSO.PA :

* ENREGISTRE UNE NOUVELLE COMMANDE EN EUROPE POUR UNE VALEUR D'ENVIRON 670 MILLIONS D'EUROS

* ANNONCE AVOIR REÇU UNE COMMANDE D'UN CLIENT EUROPÉEN, DONT L'IDENTITÉ N'EST PAS DIVULGUÉE, POUR UN MONTANT TOTAL D'ENVIRON EUR 670 MLNS

* CETTE COMMANDE COMPREND LA FOURNITURE DE MATÉRIELS ROULANTS ET DE SOLUTIONS DE SIGNALISATION

* L'IDENTITÉ DU CLIENT ET LES DÉTAILS DU CONTRAT SERONT COMMUNIQUÉS ULTÉRIEUREMENT

* CETTE COMMANDE A ÉTÉ ENREGISTRÉE AU PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2024/2025

Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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