Alstom annonce une nouvelle commande pour environ €670 mlns

Alstom SA ALSO.PA :
* ENREGISTRE UNE NOUVELLE COMMANDE EN EUROPE POUR UNE VALEUR D'ENVIRON 670 MILLIONS D'EUROS
* ANNONCE AVOIR REÇU UNE COMMANDE D'UN CLIENT EUROPÉEN, DONT L'IDENTITÉ N'EST PAS DIVULGUÉE, POUR UN MONTANT TOTAL D'ENVIRON EUR 670 MLNS
* CETTE COMMANDE COMPREND LA FOURNITURE DE MATÉRIELS ROULANTS ET DE SOLUTIONS DE SIGNALISATION
* L'IDENTITÉ DU CLIENT ET LES DÉTAILS DU CONTRAT SERONT COMMUNIQUÉS ULTÉRIEUREMENT
* CETTE COMMANDE A ÉTÉ ENREGISTRÉE AU PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2024/2025
Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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