AlphaValue relève légèrement sa cible sur Stora Enso
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 15:11
AlphaValue confirme son conseil à "achat" sur le titre Stora Enso, assorti d'un objectif de cours relevé de 14 à 14,5 euros.
Même si le redressement des bénéfices est plus lent qu'anticipé en raison d'un retard de reprise dans le packaging et le bois, le bureau d'études souligne que la revalorisation récente du titre ( 2% au cours des 5 dernières séances) est portée par la décision de scinder les actifs forestiers dans une entité distincte.
Selon AlphaValue, le groupe se distingue comme le "meilleur proxy" (soit le véhicule d'investissement le plus pertinent) pour monétiser ces actifs forestiers et générer un excédent de trésorerie distribuable aux actionnaires.
La note indique que la décote de 20% appliquée jusqu'alors par rapport aux pairs a été supprimée, permettant ainsi de relever marginalement l'objectif de cours. Le broker anticipe par ailleurs que les marges resteront nettement supérieures aux points bas de 2023 grâce à la contribution de la division "Forests" et aux initiatives d'amélioration des profits au niveau du groupe.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/12/2025 à 15:11:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
La Bourse de New York évolue en baisse lundi, entamant dans le rouge la dernière semaine d'échanges de l'année avec des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques. Vers 14H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,30%, l'indice Nasdaq reculait de 0,56% et l'indice ... Lire la suite
-
L'immigration juive de France vers Israël progresse de 45% en 2025, Tel-Aviv pointe la hausse de l'antisémitisme
Au total, plus de 130.000 personnes ont immigré en Israël depuis la France depuis la création de l'État en 1948, d'après des données officielles. Le nombre de personnes juives arrivant en Israël depuis la France a progressé de 45% en 2025 par rapport à 2024, a ... Lire la suite
-
La Chine a lancé lundi des manœuvres militaires simulant le blocus des ports de Taïwan, dans un contexte de tensions particulièrement fortes après une vente d'armes américaines massive à cette île qui a déployé ses propres forces en riposte et dénoncé l'"intimidation" ... Lire la suite
-
Le leader mondial des câbles industriels, l'Italien Prysmian, s'est allié avec le constructeur naval Fincantieri pour racheter Xtera, un concepteur de câbles sous-marins dans le secteur stratégique des télécoms, ont annoncé les trois sociétés lundi. Xtera sera ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer