Rugby-Le XV de France change de deuxième ligne pour défier l'Italie

Vue générale des ballons de rugby de la France lors de l'échauffement avant le match France contre Argentine au Stade de France, Saint-Denis près de Paris
Le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié a annoncé vendredi seulement deux changements dans son XV de départ pour affronter l'Italie dimanche lors de la troisième journée du Tournoi des Six Nations, avec une toute nouvelle deuxième ligne.
Emmanuel Meafou et Thibaud Flament seront titularisés à la place de Mickaël Guillard et Charles Ollivon, qui avaient débuté lors des deux premières victoires face à l'Irlande (36-14) et le Pays de Galles (54-12).
Deux rencontres lors desquelles Emmanuel Meafou était sur le banc tandis que Thibaud Flament n'a joué que dimanche dernier à Cardiff. Il était absent pour la rencontre d'ouverture au Stade de France car celle-ci entrait en conflit avec le parcours de procréation médicalement assistée dans lequel il est engagé avec sa compagne, avait-il expliqué dans L'Équipe.
"On a essayé d'ouvrir l'équipe de France à la concurrence et c'est aussi un souci de gestion de la fraîcheur sur la compétition", a expliqué Fabien Galthié en conférence de presse. "Pour le moment, on a réussi à coacher assez tôt sur les deux premiers matches et on a l'opportunité de bouger un petit peu les lignes sans bouger l'organisation, la stratégie."
"Ce sont des joueurs frais, qui ont peu de temps de jeu, qui ont de l'expérience avec nous. On fait un léger turnover au niveau du cinq de devant. Ça nous semble intéressant", a-t-il ajouté.
Mickaël Guillard et Charles Ollivon s'assiéront parmi les remplaçants, dont le talonneur Peato Mauvaka, le pilier droit Georges-Henri Colombe et le centre Pierre-Louis Barassi feront partie à la place, respectivement, de Maxime Lamothe, Régis Montagne et Noah Nene.
Seuls toujours en lice pour le Grand Chelem, les Bleus tenteront d'enchaîner un troisième succès consécutif avec la réception de l'Italie à Lille (Nord), dimanche.
La composition du XV de France :
15-Thomas Ramos, 14-Théo Attissogbe, 13-Émilien Gailleton, 12-Fabien Brau-Boirie, 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Matthieu Jalibert, 9-Antoine Dupont (capitaine), 8-Anthony Jelonch, 7-Oscar Jegou, 6-François Cros, 5-Emmanuel Meafou, 4-Thibaud Flament, 3-Dorian Aldegheri, 2-Julien Marchand, 1-Jean-Baptiste Gros.
Remplaçants : 16-Peato Mauvaka, 17-Rodrigue Neti, 18-Georges-Henri Colombe, 19-Charles Ollivon, 20-Mickaël Guillard, 21-Lenni Nouchi, 22-Baptiste Serin, 23-Pierre-Louis Barassi.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer