Rugby-Le XV de France change de deuxième ligne pour défier l'Italie
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 12:02

Vue générale des ballons de rugby de la France lors de l'échauffement avant le match France contre Argentine au Stade de France, Saint-Denis près de Paris

Le sélectionneur de l'équipe de ‌France Fabien Galthié a annoncé vendredi seulement deux changements dans son XV de départ ​pour affronter l'Italie dimanche lors de la troisième journée du Tournoi des Six Nations, avec une toute nouvelle deuxième ligne.

Emmanuel Meafou et Thibaud Flament seront titularisés à la place ​de Mickaël Guillard et Charles Ollivon, qui avaient débuté lors des deux premières victoires face à l'Irlande (36-14) et ​le Pays de Galles (54-12).

Deux rencontres lors desquelles Emmanuel ⁠Meafou était sur le banc tandis que Thibaud Flament n'a joué que dimanche ‌dernier à Cardiff. Il était absent pour la rencontre d'ouverture au Stade de France car celle-ci entrait en conflit avec le parcours de ​procréation médicalement assistée dans ‌lequel il est engagé avec sa compagne, avait-il expliqué dans L'Équipe.

"On ⁠a essayé d'ouvrir l'équipe de France à la concurrence et c'est aussi un souci de gestion de la fraîcheur sur la compétition", a expliqué Fabien Galthié en conférence ⁠de presse. "Pour le moment, ‌on a réussi à coacher assez tôt sur les deux premiers ⁠matches et on a l'opportunité de bouger un petit peu les lignes sans bouger ‌l'organisation, la stratégie."

"Ce sont des joueurs frais, qui ont peu de temps ⁠de jeu, qui ont de l'expérience avec nous. On fait ⁠un léger turnover au ‌niveau du cinq de devant. Ça nous semble intéressant", a-t-il ajouté.

Mickaël Guillard et Charles ​Ollivon s'assiéront parmi les remplaçants, dont le ‌talonneur Peato Mauvaka, le pilier droit Georges-Henri Colombe et le centre Pierre-Louis Barassi feront partie à la place, ​respectivement, de Maxime Lamothe, Régis Montagne et Noah Nene.

Seuls toujours en lice pour le Grand Chelem, les Bleus tenteront d'enchaîner un troisième succès consécutif avec la réception ⁠de l'Italie à Lille (Nord), dimanche.

La composition du XV de France :

15-Thomas Ramos, 14-Théo Attissogbe, 13-Émilien Gailleton, 12-Fabien Brau-Boirie, 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Matthieu Jalibert, 9-Antoine Dupont (capitaine), 8-Anthony Jelonch, 7-Oscar Jegou, 6-François Cros, 5-Emmanuel Meafou, 4-Thibaud Flament, 3-Dorian Aldegheri, 2-Julien Marchand, 1-Jean-Baptiste Gros.

Remplaçants : 16-Peato Mauvaka, 17-Rodrigue Neti, 18-Georges-Henri Colombe, 19-Charles Ollivon, 20-Mickaël Guillard, 21-Lenni Nouchi, 22-Baptiste Serin, 23-Pierre-Louis Barassi.

(Rédigé par Vincent ​Daheron, édité par Kate Entringer)

