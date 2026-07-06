AlphaValue réduit sa cible sur Ipsen

Ipsen s'affiche en légère hausse en début d'après-midi ( 0,29%, à 171,20 euros) après une note d'AlphaValue dans laquelle la recommandation reste à accumuler, mais l'objectif de cours a été abaissé de 214 à 195 euros.

Les analystes justifient cette décision par la suppression de la prime de 20% associée aux indicateurs de valorisation par rapport aux pairs. Cet ajustement prend en compte l'expiration imminente du brevet du Cabometyx d'Ipsen en 2029, un traitement qui génère environ 17% des revenus. En outre, la Somatuline, qui représente quant à elle près de 31% des ventes, devrait faire face à une concurrence accrue des génériques à partir de l'année prochaine, même si l'année en cours pourrait offrir un certain répit en raison des difficultés des fournisseurs de génériques à produire et à distribuer de manière constante, selon les analystes.

Ces derniers indiquent toutefois que plusieurs résultats d'essais cliniques de phase III sont attendus au second semestre 2026. En parallèle, Ipsen a réalisé des opérations de croissance externe afin d'atténuer l'impact des futures expirations de brevets et de diversifier son portefeuille.

Le 29 juin dernier, la société a annoncé l'acquisition de Kartos Therapeutics, pour un montant maximal pouvant atteindre 1,75 milliard de dollars. Avec cette opération de croissance externe, le laboratoire français met la main sur le Navtemadlin, un candidat-médicament de stade avancé contre un cancer rare du sang (myélofibrose), actuellement en phase III de développement clinique. Les premières données de l'essai pivot de phase III en cours sont attendues en 2027.

Le 1er juillet, la société a également dévoilé l'acquisition de Memo Therapeutics pour 200 millions d'euros, sur une base sans trésorerie ni dette, à la clôture de la transaction. Ils pourront également percevoir des paiements différés conditionnés à l'atteinte de jalons spécifiques de développement, d'approbation réglementaire et de performance commerciale, pour une contrepartie totale potentielle excédant 700 millions d'euros. Avec cette opération, Ipsen rachète Potravitug, un anticorps au stade clinique de phase II ciblant le polyomavirus BK (BKPyV). La néphropathie associée au polyomavirus BK constitue une complication clinique grave et fréquente chez les patients ayant bénéficié d'une transplantation rénale, pouvant conduire à la perte du greffon et à l'échec de la transplantation.