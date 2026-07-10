AlphaValue pessimiste sur Continental

Malgré un premier semestre solide, les analystes revoient leurs attentes à la baisse pour l'exercice 2026, pénalisées par des volumes décevants et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Dans une récente note de recherche, les analystes ont abaissé de 3% leurs estimations de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, tablant désormais sur 18,3 milliards d'euros. Ce chiffre s'éloigne de la borne haute des prévisions officielles du groupe (comprises entre 17,3 et 18,9 milliards d'euros), en raison de volumes de ventes mondiaux plus faibles que prévu, tout particulièrement sur le marché nord-américain.

Les prévisions de résultat opérationnel ajusté pour 2026 reculent également de 3%, à 2,16 milliards d'euros. Cela implique une marge d'Ebit de 11,8%, se situant pile au milieu de la fourchette visée par la direction (soit entre 11 et 12,5%).

La recommandation d'AlphaValue sur l'action Continental est à réduire, avec une cible de cours à six mois de 64,90 euros.