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AlphaValue pas convaincu par les annonces de Novo Nordisk
information fournie par AOF 21/09/2026 à 14:50
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(Zonebourse.com) - Novo Nordisk poursuit son repli à la Bourse de Copenhague (-4,32%, à 269,35 couronnes danoises), les investisseurs ne semblent pas apprécier les nouvelles ambitions dévoilées par le laboratoire danois.

Les objectifs de Novo Nordisk sont de lancer plus de 5 "multi-blockbusters" (des traitements générant plusieurs milliards de dollars de revenus chaque année) et de générer plus de 150 milliards de couronnes danoises de ventes issues du pipeline d'ici 2035. De son côté, AlphaValue table sur 332 milliards de couronnes danoises de ventes pour l'ensemble du groupe en 2026.

Novo Nordisk vise également au moins cinq programmes de phase III dans d'autres domaines thérapeutiques afin de réduire sa dépendance à l'obésité et au diabète. Enfin, l'objectif de taux de croissance annuel moyen des ventes 2026-2030 est attendu en ligne avec celui de ses pairs du secteur, avec une marge opérationnelle globalement stable.

L'avis d'AlphaValue

Les analystes regrettent le fait que la direction se soit abstenue de communiquer un taux de croissance absolu à moyen terme. Le besoin de diversification est pressant et les annonces en la matière étaient, pour l'essentiel, déjà anticipées par le marché.

AlphaValue juge que "dans l'ensemble, la voie à suivre est largement connue des investisseurs, mais son exécution reste un sujet de débat. Après l'échec en R&D, en juillet 2025, du médicament cardiovasculaire Ziltivekimab, les fusions-acquisitions devraient figurer parmi les principales priorités de la direction".

Parmi les points positifs, le cabinet de recherche pense que le comprimé oral de Novo contre l'obésité ainsi que CagriSema, son prochain traitement contre l'obésité et le diabète, devraient soutenir la croissance à moyen terme et pourraient donner au groupe une marge de manoeuvre pour poursuivre l'innovation externe.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/09/2026 à 14:50:00.

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