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AlphaValue abaisse Hermès à accumuler, invite à plus de prudence
information fournie par Zonebourse 14/09/2026 à 11:55
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AlphaValue a annoncé lundi avoir abaissé sa recommandation sur le titre Hermès de "achat" à "accumuler", invoquant un contexte économique mondial justifiant selon lui de faire preuve de prudence.

Le bureau d'études indépendant souligne que cette dégradation ne traduit en rien une détérioration de l'excellence opérationnelle de la maison de luxe parisienne, ni un affaiblissement de son positionnement concurrentiel face à ses concurrents.

Il explique avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour le second semestre 2026, estimant que les moteurs de croissance à l'origine des résultats résilients du 1er semestre paraissent aujourd'hui moins porteurs.

D'abord, l'activité en Chine paraît davantage se stabiliser plutôt que réellement redémarrer, indique la société de Bourse, l'équipe de direction ayant reconnu elle-même qu'elle ne constatait toujours pas d'amélioration notable de la demande chinoise.

Au-delà du cycle, une maison d'exception

Ensuite, l'accélération des ventes constatée en France au 2ème trimestre a surtout été portée par le retour des touristes, explique le cabinet de recherche, tandis que la persistance des tensions au Moyen-Orient continue de peser à la fois sur la consommation locale et sur le tourisme international.

Malgré ces éléments, AlphaValue dit rester persuadé qu'Hermès devrait faire mieux que les autres acteurs du secteur, grâce à l'attractivité exceptionnelle de sa marque, la rareté de ses produits, le contrôle de sa chaîne de production et sa très bonne exposition à la clientèle la plus fortunée.

Son objectif de cours, fixé à 1 730 euros, fait apparaître un potentiel haussier de plus de 23%.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 14/09/2026 à 11:55:00.

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