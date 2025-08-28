 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alphabet : Youtube et Fox parviennent à un accord
information fournie par AOF 28/08/2025 à 14:25

(AOF) - Youtube, qui appartient au groupe Alphabet (au même titre que Google) et Fox ont annoncé avoir conclu un accord à court terme qui permettra aux abonnés de YouTube TV de continuer à regarder Fox News, Fox Sports et d'autres chaînes Fox. Cette prolongation fait suite à des inquiétudes exprimées précédemment concernant la possibilité que les chaînes Fox soient retirées de la plateforme si aucun accord n'était trouvé avant mercredi.

