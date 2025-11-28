L'Europe attendue sur une note stable, l'inflation au programme

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable vendredi à l'ouverture pour la deuxième séance consécutive, en attendant les données préliminaires sur l'inflation en France et en Allemagne, tandis que l'espoir croissant d'une baisse des taux d'intérêt américains en décembre alimente l'optimisme à la fin d'un mois difficile pour les actions.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,07% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,09% pour le Dax à Francfort et de 0,18% pour le FTSE à Londres.

Le Stoxx 600 est vu en hausse de 0,14%.

La séance devrait être calme ce vendredi, Wall Street rouvrant pour une séance plus courte après un jour férié jeudi, même si certains indicateurs, notamment l'inflation française et allemande du mois de novembre, sont au programme et pourraient animer les échanges.

Le mois devrait toutefois se terminer sur une note plus positive après des semaines de volatilité induite par les doutes sur les valorisations du secteur de l'intelligence artificielle (IA), la politique monétaire américaine ayant redonné un certain optimisme aux marchés d'actions avec les paris croissants sur une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en décembre.

Si l'absence de données officielles pendant plus de 40 jours semblait condamner la banque centrale à avancer à l'aveuglette vers sa dernière réunion de l'année et à brouiller les prévisions sur l'économie, une série de déclarations de membres de la Fed ces derniers jours a rapidement ravivé les espoirs d'un assouplissement monétaire en décembre, et les indicateurs retardés publiés cette semaine n'ont pas remis en cause ce scénario.

Les contrats à terme sur les "fed funds" indiquent une probabilité de 85% d'une baisse de 25 points de base des taux le mois prochain, contre une estimation de 30% une semaine plus tôt, selon CME FedWatch.

Dans la zone euro, en revanche, les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) n'ont pas observé d'urgence à baisser les taux directeurs lors de leur dernière réunion de politique monétaire, montre le compte rendu de la réunion des 29 et 30 octobre de l'institution publié ce jeudi. Francfort a maintenu ses taux directeurs à leur niveau actuel en octobre et les investisseurs sont convaincus qu'il n'y aura pas de nouvelles baisses des coûts d'emprunt cette année.

LES VALEURS A SUIVRE :

EN ASIE

Au Japon, la Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 0,17% à 50.253,91 points.

Les données publiées vendredi montrent par ailleurs que les prix à la consommation de base à Tokyo ont augmenté de 2,8% en novembre par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions qui tablaient sur une hausse de 2,7%. Cela s'ajoute à une série de données récentes qui ont renforcé les paris sur une hausse des taux par la Banque du Japon (BoJ) le mois prochain.

De plus en plus de membres du conseil d'administration de la banque centrale japonaise se prononcent en faveur d'une hausse, dans un contexte de faiblesse du yen.

En Chine, les Bourses sont plutôt calmes vendredi, tout en étant orientées vers des gains hebdomadaires.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,23% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,14%.

La Bourse de Hong Kong recule de 0,34%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,7 point de base à 4,0152%. Le deux ans avance quant à lui de 1,9 point de base à 3,4995%.

Sur le marché des changes, le dollar est en légère hausse vendredi mais s'apprête à enregistrer sa pire performance hebdomadaire depuis fin juillet, les traders ayant intensifié leurs paris sur un nouvel assouplissement monétaire américain le mois prochain.

Le dollar gagne 0,05% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,12% à 1,1581 dollar.

Une panne chez CME Group a par ailleurs interrompu la négociation d'un certain nombre de devises sur sa plateforme.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en légère hausse vendredi, mais s'apprêtent à enregistrer un quatrième mois consécutif de baisse, alors que les États-Unis font pression en faveur du plan visant à mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Le Brent prend 0,32% à 63,54 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,73% à 59,08 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 NOVEMBRE

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Ventes au détail octobre +0,2% +0,2%

- sur un an +0,1% +0,2%

FR 07h45 Prix à la consommation IPCH novembre +0,0% +0,1%

(flash)

- sur un an +1,0% +0,8%

FR 07h45 Dépenses de consommation octobre +0,2% +0,3%

FR 07h45 PIB (définitif) T3 +0,5% +0,5%*

- sur un an n.d. +0,9%*

DE 08h55 Taux de chômage novembre 6,3% 6,3%

DE 13h00 Prix à la consommation IPCH novembre -0,6% +0,3%

(flash)

- sur un an +2,4% +2,3%

*estimation précédente

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)