Alphabet va intégrer l'indice Dow Jones, en remplacement du câblo-opérateur Verizon

information fournie par Boursorama avec AFP • 24/06/2026 à 09:06

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Alphabet, maison mère de Google, va rejoindre le célèbre indice Dow Jones, où il prendra la place du câblo-opérateur américain Verizon, a annoncé mardi S&P Dow Jones Indices, qui gère la composition du panier.

Cette décision, qui prendra effet le 29 juin avant l'ouverture de la Bourse de New York, consacre encore un peu plus le poids du secteur technologique dans l'économie américaine.

La dernière modification du Dow Jones Industrial Average (DJIA), le nom complet de l'indice, datait de novembre 2024 avec l'entrée de Nvidia et Sherwin-Williams (peintures et revêtements) en lieu et place d'Intel et Dow.

A 130 ans, le Dow Jones, qui compte 30 valeurs, est, de très loin, le plus ancien indice de Wall Street.

Aucun des sociétaires initiaux du DJIA n'en fait encore partie. General Electric aura tenu le plus longtemps, avant d'en sortir en 2018.

Encore très scruté par les médias et le grand public, le Dow Jones est considéré par les professionnels comme peu pertinent, de par sa composition mais aussi parce que la pondération de chaque société est fonction du prix unitaire de son action.

Le groupe d'engins de chantier Caterpillar pèse ainsi près de 12% de l'indice alors qu'il n'affiche que la trentième capitalisation mondiale. A l'inverse, Nvidia n'en représente qu'un peu plus de 2% alors qu'il s'agit de la plus grosse valorisation boursière mondiale.

Par ailleurs, Broadcom, Tesla, Meta ou Micron n'en font pas partie alors qu'ils appartiennent aux quinze premières capitalisations mondiales.