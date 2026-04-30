Alphabet surpasse les prévisions au 1T, nouvelle accélération du "cloud"

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Alphabet a fait état mercredi de résultats au-dessus des projections des analystes, son activité d'informatique à distance (cloud) poursuivant sur son élan dans le sillage de la déferlante IA (intelligence artificielle) qui ne se dément pas.

La maison mère de Google a quasiment doublé son bénéfice net, à 62,6 milliards de dollars (+81%), selon un communiqué, en partie grâce à une hausse de la valorisation des participations dans d'autres entreprises.

Rapporté par action, donnée de référence pour les investisseurs, il atteint 5,11 dollars, bien au-delà des 2,78 dollars anticipés par le marché, selon un consensus établi par FactSet.

"Le +cloud+ a encore accéléré ce trimestre grâce à une forte demande pour nos produits et nos infrastructures IA", a commenté, lors d'une conférence téléphonique, le directeur général Sundar Pichai.

Le chiffre d'affaires de l'informatique à distance a ainsi augmenté de 63% sur un an, pour dépasser 20 milliards de dollars, sur un c.a. total de près de 110 mds (+22%). L'allure est sensiblement supérieure à celle d'Amazon (+28%), premier prestataire mondial de "cloud".

Les inquiétudes sur la demande d'IA et la capacité du secteur à soutenir sa croissance ont, pour l'essentiel, été effacées par les résultats de fin 2025 et du premier trimestre 2026.

Mais les investisseurs scrutent plus que jamais la rentabilité de l'IA pour les géants de l'industrie.

Or, dans le cas d'Alphabet, la marge opérationnelle du "cloud" a été catapultée, à 33% contre 18% sur la même période de l'année précédente et 30% au quatrième trimestre 2025.

Le carnet de commandes pour l'informatique à distance a presque doublé par rapport à la fin de l'année 2025, a indiqué Sundar Pichai, et se monte désormais à 460 milliards de dollars.

Alphabet a fait la démonstration que ses investissements dans l'IA soutenaient aussi son ancien coeur de métier, à savoir la publicité et la recherche en ligne, qui ont vu leurs revenus progresser de 11% et 19% sur un an.

Wall Street a bien accueilli ces chiffres et dans les échanges postérieurs à la clôture de la Bourse de New York, l'action Alphabet s'octroyait près de 6%.