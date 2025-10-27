Alphabet, Microsoft...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Alphabet
L'autorité australienne de régulation de la concurrence a poursuivi Microsoft pour une offre "trompeuse" incluant son assistant IA Copilot. La plainte a été déposée à la Cour fédérale contre Microsoft Australia et sa maison-mère Microsoft Corp. Le mastodonte de la tech américain pourrait risquer une amende de 30 millions de dollars (26 millions d'euros) ou plus par infraction.
Delta Airlines
Selon Edward H Bastian, directeur général de Delta Airlines, le " shutdown " n'a qu'un " faible " impact sur le groupe de transport aérien et lui coûte moins d'un million de dollars par jour, comme le rapporte Reuters. En revanche, la pénurie de personnel de sécurité sur les plateformes aéroportuaires est jugée plus préoccupante, toujours selon le patron de Delta Airlines.
Microsoft
L'autorité australienne de régulation de la concurrence a poursuivi Microsoft pour une offre "trompeuse" incluant son assistant IA Copilot. La plainte a été déposée à la Cour fédérale contre Microsoft Australia et sa maison-mère Microsoft Corp. Le mastodonte de la tech américain pourrait risquer une amende de 30 millions de dollars (26 millions d'euros) ou plus par infraction.
Valeurs chinoises
Les actions des entreprises chinoises cotées sur la place new-yorkaise progressent en avant-Bourse grâce aux espoirs sur un accord commercial entre Washington et Pékin. Ainsi, Alibaba et de JD.com avancent de plus de 2% chacune tandis que Baidu gagne 5%.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer